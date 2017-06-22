Лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции против России. О решении заявил председатель Евросовета Дональд Туск, пишет "РИА Новости"

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею минского соглашения", — написал Туск в Twitter.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.

Сообщается, что официальное решение касательно мер в отношении России может быть принято через несколько дней. Это произойдёт после саммита глав государств ЕС, пишет СМИ. Он завершится 23 июня.