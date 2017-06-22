Лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции против России
Лидеры Евросоюза договорились продлить экономические санкции против России. О решении заявил председатель Евросовета Дональд Туск, пишет "РИА Новости"
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"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею минского соглашения", — написал Туск в Twitter.
Сообщается, что официальное решение касательно мер в отношении России может быть принято через несколько дней. Это произойдёт после саммита глав государств ЕС, пишет СМИ. Он завершится 23 июня.
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