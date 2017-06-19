Евросоюз продлил санкции против Крыма

В понедельник, 19 июня, глава МИД стран — членов Евросоюза продлил санкции против Крыма и Севастополя. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

23 июня 2017 года ограничительные меры должны были истечь. Однако без обсуждения их продлили ещё на год. Также ЕС ввёл запрет на импорт товаров, которые производят на полуострове.

"Европейским компаниям запрещено поставлять в Крым товары и технологии в области транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах", — пояснили в ведомстве.