Сенат США проголосовал за расширение антироссийских санкций

В среду, 14 июня, сенат США проголосовал за расширение санкций против России. Об этом сообщает "РИА Новости"

Законопроект одобрили подавляющим большинством голосов. После этого он поступит на рассмотрение в Конгресс США. Если законопроект утвердят конгрессмены, его передадут президенту.

В законопроекте предполагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, которые находятся под санкциями, до 14 дней. Аналогичный срок финансирования компаний нефтегазового сектора могут сократить до 30 дней. В течение 180 дней после принятия поправок Минфин США должен представить доклад про возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.