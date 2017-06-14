Сенат США проголосовал за расширение антироссийских санкций
Фото: официальный сайт Белого дома
В среду, 14 июня, сенат США проголосовал за расширение санкций против России. Об этом сообщает "РИА Новости"
.
Законопроект одобрили подавляющим большинством голосов. После этого он поступит на рассмотрение в Конгресс США. Если законопроект утвердят конгрессмены, его передадут президенту.
В законопроекте предполагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, которые находятся под санкциями, до 14 дней. Аналогичный срок финансирования компаний нефтегазового сектора могут сократить до 30 дней. В течение 180 дней после принятия поправок Минфин США должен представить доклад про возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.
За день до этого стало известно о том, что конгресс обнародовал законопроект
о дополнительных санкциях в отношении РФ. Также российские дипломаты сообщили
, что впервые за 25 лет посольство РФ в Вашингтоне не получило от США поздравлений с днём России.
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