В США подготовили новые санкции против России

Конгресс США обнародовал законопроект, который накладывает дополнительные санкции в отношении России. Об этом сообщает "РИА Новости" во вторник, 13 июня.

Согласно текущим ограничениям, юридическим и физическим лицам США запрещено выделять российским банкам кредиты на срок, превышающий 90 дней. Новым законопроектом предлагается сократить этот срок до 14 дней.

Также предлагается ограничить сроки финансирования российских энергетиков. Компаниям и физическим лицам США планируется запретить все сделки сроком более 30 дней.

Сенаторы будут голосовать за или против новых мер в четверг после процедурного голосования. После санкции должна одобрить палата представителей, затем — Белый дом. При этом в документе есть положение, которое не позволяет президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры самостоятельно, без одобрения конгресса.