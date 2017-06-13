В США подготовили новые санкции против России
Фото: официальный сайт Белого дома
Конгресс США обнародовал законопроект, который накладывает дополнительные санкции в отношении России. Об этом сообщает "РИА Новости"
во вторник, 13 июня.
Согласно текущим ограничениям, юридическим и физическим лицам США запрещено выделять российским банкам кредиты на срок, превышающий 90 дней. Новым законопроектом предлагается сократить этот срок до 14 дней.
Также предлагается ограничить сроки финансирования российских энергетиков. Компаниям и физическим лицам США планируется запретить все сделки сроком более 30 дней.
Сенаторы будут голосовать за или против новых мер в четверг после процедурного голосования. После санкции должна одобрить палата представителей, затем — Белый дом. При этом в документе есть положение, которое не позволяет президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры самостоятельно, без одобрения конгресса.
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