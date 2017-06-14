В США впервые за 25 лет не поздравили дипломатов с Днём России

Впервые за последние 25 лет российские дипломаты в посольстве в Вашингтоне не получили от официальных лиц США поздравлений с Днём России 12 июня. Об этом пишет РБК.



Сначала информацию сообщали источники, а поздно вечером 13 июня (по московскому времени) пришло подтверждение от представителя российского посольства в США Николая Лахонина.



"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", — заявил Лахонин.