МИД: Россия начала разработку ответных мер на санкции США

Москва приступает к разработке ответных мер на санкции США. Об этом сообщил
РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Чиновник выразил сожаление о недавнем расширении санкций против России. Он рассказал, что к проработке ответных мер ведомство приступает с чувством упущенных возможностей по улучшению отношений с США. Такое заявление он сделал после того, как во вторник Минфин США ввёл санкции против 38 частных лиц и шести организаций.
"Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя", – заявил Рябков.
Замминистра подчеркнул, что расширение санкционного списка в отношении России не повлияет на политику страны и не нанесёт ущерб компаниям и гражданам. Он также заявил, что Вашингтон "льёт воду на мельницу партии войны в Киеве" и сказал, что обсуждение политических вопросов с США становится всё сложнее.
14 июня сенат США проголосовал
за расширение санкций против России. За день до этого стало известно о том, что конгресс обнародовал законопроект
о дополнительных санкциях в отношении РФ. Также российские дипломаты сообщили
, что впервые за 25 лет посольство РФ в Вашингтоне не получило от США поздравлений с днём России.
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