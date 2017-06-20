МИД: Россия начала разработку ответных мер на санкции США

Москва приступает к разработке ответных мер на санкции США. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Чиновник выразил сожаление о недавнем расширении санкций против России. Он рассказал, что к проработке ответных мер ведомство приступает с чувством упущенных возможностей по улучшению отношений с США. Такое заявление он сделал после того, как во вторник Минфин США ввёл санкции против 38 частных лиц и шести организаций.

"Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя", – заявил Рябков.

Замминистра подчеркнул, что расширение санкционного списка в отношении России не повлияет на политику страны и не нанесёт ущерб компаниям и гражданам. Он также заявил, что Вашингтон "льёт воду на мельницу партии войны в Киеве" и сказал, что обсуждение политических вопросов с США становится всё сложнее.