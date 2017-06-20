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Главная Новости Политика

МИД: Россия начала разработку ответных мер на санкции США

19:33
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Фото: официальный сайт Белого дома
Москва приступает к разработке ответных мер на санкции США. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
 
Чиновник выразил сожаление о недавнем расширении санкций против России. Он рассказал, что к проработке ответных мер ведомство приступает с чувством упущенных возможностей по улучшению отношений с США. Такое заявление он сделал после того, как во вторник Минфин США ввёл санкции против 38 частных лиц и шести организаций.
 
"Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя", – заявил Рябков.
 
Замминистра подчеркнул, что расширение санкционного списка в отношении России не повлияет на политику страны и не нанесёт ущерб компаниям и гражданам. Он также заявил, что Вашингтон "льёт воду на мельницу партии войны в Киеве" и сказал, что обсуждение политических вопросов с США становится всё сложнее.
 
14 июня сенат США проголосовал за расширение санкций против России. За день до этого стало известно о том, что конгресс обнародовал законопроект о дополнительных санкциях в отношении РФ. Также российские дипломаты сообщили, что впервые за 25 лет посольство РФ в Вашингтоне не получило от США поздравлений с днём России.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Inssider
Inssider #
19:46
Это, конечно, лишь декларации, но граздо более серьезные события происходят в интернете. 
Начались массовые атаки американских и европейских хакеров на российскую банковскую систему и  сайты.
И уже понятно, что это ничто иноое, как широкомасштабный ответ на действия наших хакеров по вмешательству в ихние выборы.
Что называется, нарвались на начало настоящей кибервойны!
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