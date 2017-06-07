Польша не планирует возобновлять МПП с Россией из-за возможных кибернападений и экономического давления
Заместитель министра внутренних дел Польши Якуб Скиба рассказал о том, почему соседнее государство не планирует пока возобновлять действие соглашения о местном приграничном передвижении с Россией. Об этом со ссылкой
на rp.pl передаёт
Польский культурный центр в Калининграде.
В МВД соседней страны рассказали, что МПП не будет восстановлено из-за "наблюдаемых польскими службами угроз безопасности". В ведомстве отметили, что в последнее время растёт милитаризация Калининградской области. Она сопровождается повышенной активностью спецслужб и других силовых ведомств, а также "процессом поселения военных кадров".
Кроме того, следует обратить внимание на возможные действия, заключающиеся, в частности, на разведывательной деятельности, кибернападениях и экономическом давлении, — заявил Якуб Скиба.
Действие соглашения о местном приграничном передвижении с Польшей было приостановлено
4 июля 2016 года. Власти соседнего государства объяснили это решение проведением в Варшаве саммита НАТО. Россия в ответ приостановила действие МПП со своей стороны. 2 августа Польша подтвердила решение не возобновлять соглашение "по вопросам безопасности".
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