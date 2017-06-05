Черногория официально вступила в НАТО
Премьер-министр Черногории и генсек НАТО в январе 2017 года
Фото с сайта nato.int
Черногория официально присоединилась к НАТО. Как сообщает ТАСС
, она стала 29-м членом альянса.
Церемония прошла в здании Госдепартамента. На ней присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Премьер-министр Черногории передал протокол о присоединении страны к альянсу заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону.
Вступление Черногории в НАТО было одобрено
Конгрессом США в марте 2017 года. 97 человек проголосовали за, двое выступили против. В мае МИД России призвал граждан
"дважды подумать" перед посещением Черногории. Заявление стало ответом на то, что глава МИД Черногории обвинил Россию во вмешательство во внутренние дела страны. Владимир Путин, комментируя расширение НАТО, назвал его недальновидным
.
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