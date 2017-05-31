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Главная Новости Политика

"Недальновидная политика": Путин о расширении НАТО

09:19
  512 1
  • Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: сайт президента России
Президент России Владимир Путин заявил, что европейские и американские политики, расширяя НАТО, не думают о будущем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

Российский лидер напомнил, что после распада СССР иностранные политики заверяли Москву, что альянс расширяться не будет. Тогда предлагалось создать новую общую систему безопасности. Формирование её могло бы помочь избежать выхода США в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне и строительства элементов ПРО в Европе.
Для нас это (расширение НАТО — Прим. ред.) является знаком того, что наши партнёры и в Европе, и в Штатах проводят недальновидную политику, они не смотрят на шаг вперёд — нет такой привычки, уже привычка такая пропала у наших западных партнёров, — сказал Путин.
Президент России призвал западных политиков перестать придумывать угрозы со стороны нашей страны. "Вы сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе ещё и формулируете перспективы политики", — подчеркнул Путин. Он отметил, что единственной перспективой развития отношений является сотрудничество по всем направлениям, в том числе и по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом.

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1 комментарий Правила комментирования

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sergkomarov
sergkomarov #
10:05
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