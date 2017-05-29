МИД рекомендовал россиянам "дважды подумать" перед поездкой в Черногорию
Здание МИД России
Фото: МИД РФ
Министерство иностранных дел России призывает россиян "дважды подумать" прежде чем ехать в Черногорию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает
РИА Новости.
Поводом для заявления послужило недавнее заявление главы МИД Черногории Срджана Дармановича. Он обвинил Россию в том, что страна вмешивается во внутренние дела страны и пытается препятствовать намерению властей республики вступить в Североатлантический альянс.
В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну. Худшей рекламы Черногории, чем заявления министра иностранных дел Срджана Дармановича в отношении России, россиян и российских инвесторов, придумать сложно, — сообщила Захарова.
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