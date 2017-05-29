МИД рекомендовал россиянам "дважды подумать" перед поездкой в Черногорию

В условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну. Худшей рекламы Черногории, чем заявления министра иностранных дел Срджана Дармановича в отношении России, россиян и российских инвесторов, придумать сложно, — сообщила Захарова.