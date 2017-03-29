Конгресс США одобрил вступление Черногории в НАТО
Черногория может войти в состав НАТО
Фото с сайта nato.int
Конгресс США ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО. Об этом сообщает ТАСС
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За вступление страны в Североатлантический альянс проголосовали 97 человек, против высказались двое. В Конгрессе подчеркнули, что такое решение отвечает интересам Соединённых Штатов Америки.
Однако сенаторы, проголосовавшие против, выразили сомнение в целесообразности принимать в НАТО страну с населением 650 тыс. человек и армией в 2 тыс. человек. По их мнению, американские налогоплательщики не обязаны оплачивать оборону Черногории в случае нападения на неё.
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