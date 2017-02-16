Путин: НАТО постоянно провоцирует Россию
Владимир Путин. Фото с официального сайта Кремля
Президент Владимир Путин заявил, что НАТО постоянно провоцирует Россию и пытается втянуть страну в конфронтацию. Об этом сообщает
ТАСС.
Глава государства добавил, что альянс пытается вмешиваться во внутренние дела страны с целью дестабилизировать её общественно-политическую обстановку.
По словам Путина, "сдерживание России официально провозглашено новой миссией НАТО". С этой целью проводится расширение альянса и размещение вооружения за пределами национальных границ.
В последнее время участились случаи разведки у границ Калининградской области самолётами НАТО. Воздушные суда были замечены
вблизи региона в феврале, январе и декабре.
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