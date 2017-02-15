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Главная Новости Происшествия

Самолёт НАТО вновь провёл разведку вблизи Калининградской области

07:25
  647 0
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Вблизи Калининградской области вновь была замечена военная авиация НАТО. Об этом сообщает "Интерфакс".
 
Согласно данным западных сайтов, самолёт "АВАКС" во вторник, 14 февраля, находился в воздушном пространстве Польши вблизи южной границы Калининградской области. Около двух часов он вёл разведку.
 
Это не первый подобный случай, произошедший вблизи российского региона. Так, в декабре и январе "АВАКС" также совершал разведывательные полёты. 
 

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