Самолёт НАТО вновь провёл разведку вблизи Калининградской области
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Вблизи Калининградской области вновь была замечена военная авиация НАТО. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
Согласно данным западных сайтов, самолёт "АВАКС" во вторник, 14 февраля, находился в воздушном пространстве Польши вблизи южной границы Калининградской области. Около двух часов он вёл разведку.
Это не первый подобный случай, произошедший вблизи российского региона. Так, в декабре и январе "АВАКС" также совершал
разведывательные полёты.
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