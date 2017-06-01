В резолюцию форума парламентариев Южной Балтики включили пункт о возвращении МПП
В итоговую резолюцию форума региональных парламентов стран Южной Балтики был включён пункт о возвращении режима местного приграничного передвижения между Калининградской областью и Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе калининградской областной думы.
Мероприятия форума проходили с 28 по 30 мая в сеймике Западнопоморского воеводства Польши. Участие в них принимали представители региональных парламентов России, Германии и Польши. Основными темами форума стали разработка, создание и эффективное продвижение культурных маршрутов региона Южной Балтики в Европе и мире.
Председатель регионального парламента Калининградской области Марина Оргеева рассказала, что в своей приветственной речи затронула тему МПП. "Делегация нашей думы внесла предложение о включении в текст итоговой резолюции пункта о необходимости возобновления действия режима малого приграничного передвижения, поддержанное представителями парламентов Германии и Польши", — подчеркнула Оргеева.
Действие соглашения о местном приграничном передвижении было приостановлено
4 июля 2016 года. Польша объяснила это решение проведением в Варшаве саммита НАТО. Россия в ответ приостановила действие МПП со своей стороны. 2 августа Польша подтвердила решение не возобновлять соглашение "по вопросам безопасности". В МВД Польши сообщили, что приостановка МПП привела к положительным изменениям
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