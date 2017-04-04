Комитет ГД одобрил перенос выборов президента России 2018 года на годовщину присоединения Крыма
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента в первом чтении принять изменения в избирательное законодательство. Об этом сообщает
"РИА Новости".
В числе изменений предусмотрен перенос даты проведения выборов президента в 2018 году с 11 на 18 марта. Пакет законопроектов направлен также на повышение прозрачности выборов, доступности избирательных участков и либерализацию подхода к назначению наблюдателей.
Согласно действующему закону, выборы президента проходят во второе воскресенье марта. В поправках указано, что если второе воскресенье месяца является послепраздничным, совмещённым или рабочим днём в связи с переносом праздников, то день голосования переносится на следующее воскресенье. В 2018 году таким воскресеньем станет 18 марта.
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