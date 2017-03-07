Выборы президента России в 2018 году предложено провести в годовщину присоединения Крыма

Выборы президента России, которые пройдут в 2018 году, предложено провести 18 марта. Об этом со ссылкой на "Интерфакс" сообщает "Медуза".



Интересно, что 17 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о включении Республики Крым и города Севастополь в состав России. Договор о вхождении республики в РФ был подписан 18 марта.



Идею проведения президентских выборов 18 марта 2018 года поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. " Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо", — сказал он.



Согласно закону "О выборах президента РФ" первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. В 2018 году таким днём является 11 марта.



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