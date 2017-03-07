Выборы президента России в 2018 году предложено провести в годовщину присоединения Крыма
Выборы президента России, которые пройдут в 2018 году, предложено провести 18 марта. Об этом со ссылкой
на "Интерфакс" сообщает
"Медуза".
Интересно, что 17 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о включении Республики Крым и города Севастополь в состав России. Договор о вхождении республики в РФ был подписан 18 марта.
Идею проведения президентских выборов 18 марта 2018 года поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. " Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо", — сказал он.
Согласно закону "О выборах президента РФ" первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. В 2018 году таким днём является 11 марта.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t977
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.