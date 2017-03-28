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Главная Новости Политика

"Людей привозят на участки, а голосование не радует": политолог об условиях успеха предстоящих выборов

16:14
  298 0
  • Константин Костин
Константин Костин
Фото предоставлено "Фондом развития гражданского общества"
Рассчитывать только на административный ресурс при организации предстоящих президентских выборов на местах не приходится. Такое мнение высказал бывший руководитель управления внутренней политики администрации президента, политолог Константин Костин в интервью "Газете.Ru"
 
По мнению Костина, политтехнологи "должны учитывать издержки, в первую очередь репутационные и правовые, а также рост протестного голосования и испорченных бюллетеней".
 
Что касается административного ресурса, то здесь вопрос целесообразности, считает политолог. "Ну, привели вы людей насильно тем или иным способом. Человек же может с бюллетенем сделать что угодно. Я во многих регионах видел ситуацию, когда "привод" образцово-показательный, а голосование не радовало", — отметил Костин.
 
Говоря об условиях высокой явки на выборы, Костин отметил, что есть немало факторов, которые могут стать определяющими, и это не всегда высокая конкуренция между кандидатами. "И социально-экономическая ситуация, да и просто погода могут влиять на явку по-разному. Есть много примеров, когда высокая конкуренция вела к её снижению", — пояснил политолог.
 
По его мнению, важно вызвать у избирателя интерес. "Пусть, например, входным билетом на акцию будет селфи с избирательного участка", — предложил Костин. Это, на его взгляд, эффективнее, чем штрафы за неучастие в выборах, принятые в некоторых странах. 
 
Отвечая на вопрос, каков план Алексея Навального, фактически начавшего параллельную президентскую кампанию, Костин пояснил: до выборов настроения в обществе могут значительно измениться, кроме того, неясно, станет ли Навальный кандидатом.
 
"То, что делает Навальный, — это попытка раскачать протест и повысить собственную узнаваемость, — считает Костин. — При этом он весьма профессионально пользуется ошибками чиновников разного уровня, действуя ради достижения своих целей порой на грани провокации. Главная задача власти — адекватно на это реагировать".
 
Президентские выборы 2018 года в России могут назначить на 4 марта или на 18 марта, если проект Минтруда о переносе выходных дней получит поддержку Госдумы. Предложенные законодательные поправки предлагают сделать выходными днями в 2018 году 8, 9, 10 и 11 марта.
 

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