Выборы президента России в 2018 году могут назначить на 4 или на 18 марта
Дата проведения президентских выборов 2018 года в России будет зависеть от переноса выходных дней в марте. Об этом сообщает
РИА "Новости".
Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что выборы могут назначить на 4 марта или на 18 марта, если проект Минтруда о переносе выходных дней получит поддержку Госдумы. Предложенные законодательные поправки предлагают сделать выходными днями в 2018 году 8, 9, 10 и 11 марта.
Согласно действующему законодательству, первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. В 2018 году таким днём является 11 марта. Если второе воскресенье является совмещённым, послепраздничным или рабочим днём из-за переноса праздников, голосование проводится в первое воскресенье. В 2018 году это 4 марта.
В Госдуму внесены поправки, предполагающие перенос дня голосования на третье воскресенье месяца. Если такие поправки будут приняты, то выборы пройдут 18 марта.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t977
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.