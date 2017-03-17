Выборы президента России в 2018 году могут назначить на 4 или на 18 марта

Дата проведения президентских выборов 2018 года в России будет зависеть от переноса выходных дней в марте. Об этом сообщает РИА "Новости".



Секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала, что выборы могут назначить на 4 марта или на 18 марта, если проект Минтруда о переносе выходных дней получит поддержку Госдумы. Предложенные законодательные поправки предлагают сделать выходными днями в 2018 году 8, 9, 10 и 11 марта.



Согласно действующему законодательству, первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. В 2018 году таким днём является 11 марта. Если второе воскресенье является совмещённым, послепраздничным или рабочим днём из-за переноса праздников, голосование проводится в первое воскресенье. В 2018 году это 4 марта.



В Госдуму внесены поправки, предполагающие перенос дня голосования на третье воскресенье месяца. Если такие поправки будут приняты, то выборы пройдут 18 марта.



Ранее сообщалось, что выборы президента в 2018 году Ранее сообщалось, что выборы президента в 2018 году предложено провести в годовщину присоединения Крыма к стране — 18 марта. Эту идею поддержал председатель ГД Вячеслав Володин.