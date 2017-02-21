СМИ: Путин будет участвовать в президентских выборах 2018 года

Владимир Путин примет участие в президентских выборах 2018 года. Об этом со ссылкой на свои источники в Кремле сообщает РБК

По данным СМИ, подготовка к предстоящей кампании ведётся с расчётом на участие в них действующего президента. Власти ожидают, что количество проголосовавших за Путина будет больше, чем на проходивших ранее выборах. Перед политтехнологами поставлена задача увеличить количество проголосовавших за него как в процентном соотношении, так и в абсолютном выражении. При этом источники уверены, что следующий срок станет для Путина последним на посту президента.

"Все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го, он не будет", — цитирует РБК одного из федеральных чиновников. Согласно Конституции, один и тот же человек не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд.