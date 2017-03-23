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В МИД РФ прокомментировали запрет на въезд Самойловой в Украину

08:42
  1778 1
  • Юлия Самойлова
Юлия Самойлова
Фото из официальной группы певицы в "ВКонтакте"
В российском министерстве иностранных дел прокомментировали решение властей Украины запретить въезд в страну Юлии Самойловой. Об этом сообщает ТАСС.
 
Действия Киева в МИДе назвали циничным и бесчеловечным актом. Кроме того, своё мнение по этому поводу высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он посчитал запрет глупостью. "Санкции против актёров, культуры, "чёрные списки" культуры — это, с моей точки зрения, очень серьёзная глупость, которая не должна быть использована в международной практике", — сказал он.
 
Напомним, Юлия Самойлова должна представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве. Однако СБУ Украины запретило ей въезд в страну.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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ruslanchiknosov
ruslanchiknosov #
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