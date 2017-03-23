В МИД РФ прокомментировали запрет на въезд Самойловой в Украину

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали решение властей Украины запретить въезд в страну Юлии Самойловой. Об этом сообщает ТАСС

Действия Киева в МИДе назвали циничным и бесчеловечным актом. Кроме того, своё мнение по этому поводу высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он посчитал запрет глупостью. "Санкции против актёров, культуры, "чёрные списки" культуры — это, с моей точки зрения, очень серьёзная глупость, которая не должна быть использована в международной практике", — сказал он.