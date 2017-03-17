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Песков: Россия чрезвычайно озабочена санкциями против банков

13:48
  621 0
  • Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото с сайта kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на санкции Украины в отношении российских банков и введение тотальной блокады Донбасса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Пока Россия чрезвычайно озабочена этим, потому что то и другое, мягко говоря, не способствует формированию атмосферы, пригодной для имплементации Минских договорённостей. Скорее, напротив, вот эта вот блокада Донбасса, она идёт на срыв каких-либо перспектив по реализации Минских договорённостей. Пока мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, в Москве будут анализироваться последствия. Каких-либо мер и решений в настоящий момент сформулировано не было, но серьёзная ситуация обязывает нас быть чрезвычайно внимательными, —  заявил Песков.
Ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по санкциям в отношении российских банков. Их применили к АО "Сбербанк", ОАО "ВисЭс Банк" и другим. В Кремле пообещали  защитить интересы кредитных организаций с российским капиталом на Украине.

За день до введения санкций в отношении российских банков власти соседнего государства приостановили транспортное сообщение с Донбассом. Перемещение грузов приостановлено как железнодорожным, так и автомобильным путями.

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