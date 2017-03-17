Песков: Россия чрезвычайно озабочена санкциями против банков

Пока Россия чрезвычайно озабочена этим, потому что то и другое, мягко говоря, не способствует формированию атмосферы, пригодной для имплементации Минских договорённостей. Скорее, напротив, вот эта вот блокада Донбасса, она идёт на срыв каких-либо перспектив по реализации Минских договорённостей. Пока мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, в Москве будут анализироваться последствия. Каких-либо мер и решений в настоящий момент сформулировано не было, но серьёзная ситуация обязывает нас быть чрезвычайно внимательными, — заявил Песков.