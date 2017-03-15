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Украина приостановила транспортное сообщение с Донбассом и готовит санкции против "дочек" банков России

12:35
  82 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о временной приостановке транспортного сообщения с территориями Донбасса. Ведомство поручило Национальному банку и Службе безопасности Украины подготовить санкции против дочерних предприятий российских банков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На Украине проанализируют деятельность банков, в капитале которых есть госдоля России. В течение суток должны быть внесены предложения по введению санкций.

Глава СНБО Александр Турчинов сообщил, что запрет на транспортное сообщение с Донбассом будет действовать до тех пор, пока под украинскую юрисдикцию не вернут захваченные территории и пока не будет прекращён огонь.

"Учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО, СНБО принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения", — сказал Турчинов.

Министерству внутренних дел Украины, а также полиции и Национальной гвардии страны при содействии Службы безопасности поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию столкновения железнодорожными и автомобильными путями.

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