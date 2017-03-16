Украина ввела санкции против российских банков, в Кремле обещают защитить их интересы
Пётр Порошенко
Фото с сайта Президента Украины
Президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по санкциям в отношении российских банков. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Санкции сроком на один год применят к акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "ВиЭс Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ БАНК", ОАО "БМ БАНК". Им будет запрещён вывод капиталов за пределы Украины. Указ вступил в силу со дня его опубликования.
В Кремле уже отреагировали на это сообщение, пообещав защищать интересы банков с российским капиталом на Украине. Об этом пишет Лента.Ru.
Конечно, будем при необходимости защищать всеми доступными законными средствами интересы наших кредитно-финансовых учреждений", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, ситуация на Украине "пугает своей тенденцией к дальнейшей деградации и к усилению напряжённости".
В экономическом плане Украина перестаёт быть для иностранных и международных инвесторов надёжным и предсказуемым местом, куда можно вкладывать деньги и где можно присутствовать в качестве субъектов экономической жизни", — сказал Песков.
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