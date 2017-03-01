В Белоруссии не согласились с решением суда ЕАЭС о незаконности изъятия калининградской техники

Министерство юстиции Белоруссии не согласно с решением суда ЕАЭС по делу об изъятии калининградской техники. Об этом сообщает
РИА "Новости".
В Белоруссии сообщили, что судом не был установлен факт несоблюдения страной права союза. В Минюсте соседнего государства отметили, что в решении суда не идёт речи о полном удовлетворении требований России.
События, которые явились предметом рассмотрения в суде, происходили в 2014 году. В то время ни суда, ни союза, ни права союза, ни тем более международных обязательств по праву союза не существовало. Поскольку принятые с 1 января 2015 года международные нормы права союза не имеют обратной силы, по мнению министерства юстиции Республики Беларусь, заявление Российской Федерации изначально не подлежало принятию судом к рассмотрению. Вместе с тем обоснованные аргументы белорусской стороны судом во внимание приняты не были, — цитирует издание представителя ведомства.
В Белоруссии считают, что общий вывод об удовлетворении требований российской стороны был принят без привязки к обстоятельствам дела. "Однозначных фактов нарушений со стороны государственных органов Белоруссии судом не установлено", — отметили в Минюсте.
Ранее стало известно, что суд Евразийского экономического союза признал незаконным изъятие в 2014 году белорусской таможней бытовой техники калининградских производителей
. Её провозили через территорию соседнего государства транзитом. В 2015 году таможенный комитет Белоруссии признал, что с декабря 2014 года таможенники республики конфисковали калининградскую бытовую технику на 244 млн рублей. Это 24 тыс. телевизоров, 5840 микроволновых печей, 228 холодильников и 368 морозильных камер. В 2016 г. суд ЕАЭС принял к производству заявление о неправомерном изъятии техники.
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