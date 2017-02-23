Суд ЕврАзЭС признал незаконным изъятие Белоруссией калининградской бытовой техники в 2014 году

Суд Евразийского экономического союза признал незаконным изъятие в 2014 году белорусской таможней бытовой техники калининградских производителей, которая следовала транзитом в Российскую Федерацию. О таком решении сообщила пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Валерия Родина.
Антон Алиханов прокомментировал решение суда, отметив, что оно поставило точку в длительном споре о наличии правовых оснований на изъятие техники. Он назвал свободу транзита и обеспечение свободы движения товаров важнейшими факторами для калининградских производителей.
"Данное решение позволит защитить интересы наших производителей при возникновении спорных вопросов связанных с таможенным оформлением и транзитом, – заявил Алиханов. – К тому же решение Суда открывает возможности для подачи исков компаниями у которых была изъята продукция о компенсации понесенных потерь".
Напомним, в 2015 году таможенный комитет Белоруссии признал
, что с декабря 2014 года таможенники республики конфисковали калининградскую бытовую технику на 244 млн. рублей. Это 24 тыс. телевизоров, 5840 микроволновых печей, 228 холодильников и 368 морозильных камер. В 2016 г. суд ЕврАзЭС принял
к производству заявление о неправомерном изъятии техники.
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