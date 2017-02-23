Суд ЕврАзЭС признал незаконным изъятие Белоруссией калининградской бытовой техники в 2014 году

Суд Евразийского экономического союза признал незаконным изъятие в 2014 году белорусской таможней бытовой техники калининградских производителей, которая следовала транзитом в Российскую Федерацию. О таком решении сообщила пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Валерия Родина.

Антон Алиханов прокомментировал решение суда, отметив, что оно поставило точку в длительном споре о наличии правовых оснований на изъятие техники. Он назвал свободу транзита и обеспечение свободы движения товаров важнейшими факторами для калининградских производителей.

"Данное решение позволит защитить интересы наших производителей при возникновении спорных вопросов связанных с таможенным оформлением и транзитом, – заявил Алиханов. – К тому же решение Суда открывает возможности для подачи исков компаниями у которых была изъята продукция о компенсации понесенных потерь".