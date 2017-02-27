"Средневековая дикость": мэр Риги о штрафе за использование в соцсетях русского языка
Нил Ушаков. Фото с официальной страницы политика в социальной сети "Фейсбук"
Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал тот факт, что его оштрафовали на 140 евро за использование в социальных сетях русского языка. В своём посте в "Фейсбуке" он написал
, что страна проводит в отношении русскоговорящих граждан политику, которая характеризуется "вселенского масштаба глупостью, умноженной на высокомерие".
Нил Ушаков в посте раскритиковал позицию Центра государственного языка Латвии. Он отметил, что организация не проводила никаких курсов латышского языка. При этом бесплатные курсы в Рижской думе, организованные мэром, прошли порядка девяти тысяч человек.
"Глубокомысленные заявления из серии, что мэр даже в личном общении в "Фейсбуке" должен писать на латышском, заставляют задуматься: эта чиновница действительно местная или она к нам приехала откуда-то из демократической Азии? Или она не заметила, что советская цензура закончилась вместе с советской властью 26 лет назад?" — написал Нил Ушаков.
"Средневековая дикость из серии "мэр не может отвечать русскому ребёнку на русском языке" вызывает, скажем дипломатически, непонимание", — добавил он.
Ранее стало известно
, что мэр Риги не смог в суде доказать своё право на использование в социальных сетях русского языка. Оштрафовали Нила Ушакова в июле 2016 года.
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