Мэр Риги не отстоял в суде право писать в соцсетях на русском и английском языках
Нил Ушаков. Фото с официальной страницы политика в социальной сети "Фейсбук"
Мэр Риги Нил Ушаков не смог в суде доказать своё право на использование в социальных сетях иностранных языков. Об этом сообщает
телеканал LNT.
Суд района Видземе Риги оставил в силе решение Центра государственного языка Латвии о штрафе за использование муниципальным служащим английского и русского языков. Судья рекомендовал властям использовать при общении с жителями только государственный язык.
На официальной странице Нила Ушакова в "Фейсбуке", несмотря на решение суда, продолжают появляться посты на двух языках.
В июле 2016 года мэра Риги оштрафовали
за сообщения в соцсетях на русском языке. Он сам написал об этом на своей страничке в "Фейсбуке". При этом чиновник использовал русский язык.
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