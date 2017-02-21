Мэр Риги не отстоял в суде право писать в соцсетях на русском и английском языках

Нил Ушаков. Фото с официальной страницы политика в социальной сети "Фейсбук"

Мэр Риги Нил Ушаков не смог в суде доказать своё право на использование в социальных сетях иностранных языков. Об этом сообщает телеканал LNT.



Суд района Видземе Риги оставил в силе решение Центра государственного языка Латвии о штрафе за использование муниципальным служащим английского и русского языков. Судья рекомендовал властям использовать при общении с жителями только государственный язык.



На официальной странице Нила Ушакова в "Фейсбуке", несмотря на решение суда, продолжают появляться посты на двух языках.