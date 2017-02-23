В Белоруссии решили индивидуально рассматривать вопросы о пребывании в стране жителей ДНР и ЛНР

В Белоруссии будут в индивидуальном порядке принимать решения о пребывании на территории страны жителей ДНР и ЛНР. Как сообщает ТАСС , об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии, Дмитрий Мирончик.

Мирончик рассказал, что каждый случай будет рассматриваться отдельно. Он также упомянул, что в 2014 г. в Белоруссии был принят указ, прописывающий нормы, позволяющие принимать решения относительно проблем, которые могут возникнуть у граждан ДНР и ЛНР.