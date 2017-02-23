В Белоруссии решили индивидуально рассматривать вопросы о пребывании в стране жителей ДНР и ЛНР
Фото с сайта en.wikipedia.org
В Белоруссии будут в индивидуальном порядке принимать решения о пребывании на территории страны жителей ДНР и ЛНР. Как сообщает ТАСС
, об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии, Дмитрий Мирончик.
Мирончик рассказал, что каждый случай будет рассматриваться отдельно. Он также упомянул, что в 2014 г. в Белоруссии был принят указ, прописывающий нормы, позволяющие принимать решения относительно проблем, которые могут возникнуть у граждан ДНР и ЛНР.
Напомним, ранее сообщалось
, что Белоруссия отказывается признавать паспорта ЛНР и ДНР и не будет пускать по ним через границу. Нарушением закона назвали и попытку въехать по этим документам в Белоруссию через российскую границу.
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