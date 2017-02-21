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Главная Новости Политика

Въезд в Белоруссию по документам ДНР и ЛНР будет по-прежнему невозможен

20 февраля 201720:44
  750 2
  • Фото: wikipedia
Фото: wikipedia
Белоруссия по-прежнему не хочет признавать новые паспорта граждан ЛНР и ДНР, и не будет пускать по ним через границу. Об этом сообщает "Вести. Экономика".
 
Указ о признании документов граждан, которые проживают на территории отдельных районов Донбасса, подписал президент Владимир Путин. Но в Минске эти документы не признают и предупреждают, что пропускать по ним никого не будут.
 
Если же граждане ЛНР и ДНР поедут в Белоруссию через российскую границу, это также будет считаться нарушением закона. На работе пограничной службы Белоруссии нововведение никак не отразится.
 
Напомним, что Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. Кроме паспортов, действительными признаны документы об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака.
 

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2 комментария Правила комментирования

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mishasidorov2018
mishasidorov2018 #
20 февраля 201722:19
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
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cherkas
cherkas #
20 февраля 201722:57
Как скидки на газ и нефть так Белорусь, сразу союзное государство, а как ввести двойное гражданство или консолидированную политику с РФ,- как это делают в  ЕС,  так сразу независимые и никого не знают очень циничное русофобское поведение для союзного государства, Лукашенко видимо сам себя уже пересидел..Интересно куда он побежит после майдана у себя..........
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