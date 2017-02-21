Въезд в Белоруссию по документам ДНР и ЛНР будет по-прежнему невозможен

Белоруссия по-прежнему не хочет признавать новые паспорта граждан ЛНР и ДНР, и не будет пускать по ним через границу. Об этом сообщает "Вести. Экономика".

Указ о признании документов граждан, которые проживают на территории отдельных районов Донбасса, подписал президент Владимир Путин. Но в Минске эти документы не признают и предупреждают, что пропускать по ним никого не будут.

Если же граждане ЛНР и ДНР поедут в Белоруссию через российскую границу, это также будет считаться нарушением закона. На работе пограничной службы Белоруссии нововведение никак не отразится.