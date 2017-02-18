Путин подписал указ о признании действительными паспортов ДНР и ЛНР

Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Медуза

Такой указ подписал президент страны Владимир Путин. Ранее информация о признании Россией документов ДНР и ЛНР появлялась в СМИ, но поровергалась Дмитрием Песковым.

Кроме паспортов, действительными признаны документы об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака. Выданные в ДНР и ЛНР документы позволяют въезд в Россию.