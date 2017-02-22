Мэр Пененжно о почтивших память Черняховского: Цветы должны находиться на кладбище, а не под забором
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Мэр польского города Пененжно Казимир Кейдо рассказал, что россияне, почтившие 18 февраля память генерала Ивана Черняховского, не получали разрешения на проведение акции. Об этом сообщает
Radio Olsztyn.
Глава города сказал, что формально территория, на которой ранее находился монумент Черняховскому, является огороженной строительной площадкой. "Я считаю, что цветы должны находиться на кладбище, а не под забором", — заявил он. Мэр напомнил, что власти города хотят привести в порядок место, на котором был установлен памятник. Там планируется установить памятную доску в честь солдат Армии Крайовой или Проклятых Солдат (участники антисоветских подпольных организаций в Польше — Прим. ред.).
Отвечая на вопрос о том, знал ли градоначальник заранее о том, что россияне планируют провести акцию памяти, Кейдо ответил, что на прошлой неделе получал от польского МИД соответствующую ноту.
Памятная акция в Польше прошла
в субботу, 18 февраля. Память генерала Черняховского в годовщину его гибели почтили представители двух государств. Они возложили цветы на место снесённого монумента.
Польские власти приняли
решение о демонтаже мемориала в 2015 году. Снос закончился
летом 2016 года. Позже глава МВД Польши назвал "российские провокации" у памятника одной из причин отмены МПП.
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