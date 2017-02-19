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В годовщину гибели Черняховского польские ветераны почтили его память у снесённого монумента в Пененжно

09:55
  566 1
  • Фото пресс-службы правительства Калининградской области
  • Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
2 фото
В польском Пененжно в субботу, 18 февраля, представители двух государств почтили память генерала Черняховского в годовщину его гибели, возложив цветы на место снесённого монумента. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
 
Памятная акция была организована российским посольством в Польше. Цветы на место снесённого мемориала возложили польские ветераны, российские дипломаты и представители общественных организаций.
 
"Ещё недавно на этом месте стоял мемориал памяти дважды Героя Советского Союза Черняховского, – сказала врио министра Калининградской области по международным и межрегиональным связям Алла Иванова. – Сегодня мы видим огороженную забором территорию возле груды камней. Памятное место было уничтожено два года назад благодаря решению местных властей, которое было принято вопреки всем международным соглашениям о сохранности мемориальных объектов и неоднократных протестов с российской стороны".
 
Врио министра посетовала на развернувшуюся "войну с памятниками", отметив, что она больно ранит российских и польских ветеранов, и сказала, что имя генерала навсегда останется в народной памяти. Героем Черняховского назвали и представители польской стороны.
 
"Он сражался с фашистами и погиб, как солдат, – сказал руководитель варшавской организации ветеранов Тадеуш Ковальчик. – Если бы не Черняховский и другие воины, победившие фашизм, нас бы не было. Те, кто разрушил памятник – не могут называть себя поляками. Россия всегда есть и будет для тех, у кого славянская душа, самым близким соседом и другом".
 
Напомним, польские власти приняли решение о демонтаже мемориала в 2015 году. Снос закончился летом 2016 года. Позже глава МВД Польши назвал "российские провокации" у памятника одной из причин отмены МПП.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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mishanosov91
mishanosov91 #
10:07
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
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