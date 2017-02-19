В годовщину гибели Черняховского польские ветераны почтили его память у снесённого монумента в Пененжно

В польском Пененжно в субботу, 18 февраля, представители двух государств почтили память генерала Черняховского в годовщину его гибели, возложив цветы на место снесённого монумента. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Памятная акция была организована российским посольством в Польше. Цветы на место снесённого мемориала возложили польские ветераны, российские дипломаты и представители общественных организаций.

"Ещё недавно на этом месте стоял мемориал памяти дважды Героя Советского Союза Черняховского, – сказала врио министра Калининградской области по международным и межрегиональным связям Алла Иванова. – Сегодня мы видим огороженную забором территорию возле груды камней. Памятное место было уничтожено два года назад благодаря решению местных властей, которое было принято вопреки всем международным соглашениям о сохранности мемориальных объектов и неоднократных протестов с российской стороны".

Врио министра посетовала на развернувшуюся "войну с памятниками", отметив, что она больно ранит российских и польских ветеранов, и сказала, что имя генерала навсегда останется в народной памяти. Героем Черняховского назвали и представители польской стороны.

"Он сражался с фашистами и погиб, как солдат, – сказал руководитель варшавской организации ветеранов Тадеуш Ковальчик. – Если бы не Черняховский и другие воины, победившие фашизм, нас бы не было. Те, кто разрушил памятник – не могут называть себя поляками. Россия всегда есть и будет для тех, у кого славянская душа, самым близким соседом и другом".