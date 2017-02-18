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Вице-президент США: Ответственность за конфликт на Донбассе лежит на России

12:42
  1108 1
  • Фото с сайта en.wikipedia.org
Фото с сайта en.wikipedia.org
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что ответственность за военные действия на Донбассе лежит на России. Об этом сообщает Медуза.
 
Слова Пенса прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности. Он сказал, что США намерены привлекать Россию к ответственности, а также выразил поддержку союзникам по НАТО.
 
Ранее сообщалось о том, что Трамп рассчитывает на возвращение Крыма Украине. На своей странице в сети "Твиттер" президент США задался вопросом, был ли Обама слишком мягок, что привело к присоединению полуострова к России.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Waldemar
Waldemar #
14:22
Великий Ватный мир(не путать с Россией), от Кенига до Владика, бомбит уж третий день от предательства Трампа. )))
На подходе и сбитый ихтамнетами Боинг. 
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