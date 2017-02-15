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Главная Новости Политика

Трамп о присоединении Крыма к России: Обама был слишком мягок?

15:45
  3502 1
  • Дональд Трамп. Фото с сайта donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Фото с сайта donaldjtrump.com
Президент США Дональд Трамп задался вопросом, нет ли косвенной вины экс-главы Штатов Барака Обамы в том, что Крым был присоединён к России. Американский лидер написал об этом в социальной сети "Твиттер".

"Крым был взят Россией во время пребывания в должности Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?" — такой вопрос опубликовал Трамп.
Ранее в Белом доме заявили о том, что Трамп надеется на возвращение Крыма Украине. При этом американский лидер рассчитывает на сотрудничество с Россией. В Госдуме считают, что на президента США пытаются оказать давление, которого Трамп "не выдерживает".
 

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«В Белом доме заявили, что Крым должен вернуться Украине»

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1 комментарий Правила комментирования

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romeo
eo rom #
15:56
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Что-то вроде этого....
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