Трамп о присоединении Крыма к России: Обама был слишком мягок?
Дональд Трамп. Фото с сайта donaldjtrump.com
Президент США Дональд Трамп задался вопросом, нет ли косвенной вины экс-главы Штатов Барака Обамы в том, что Крым был присоединён к России. Американский лидер написал
об этом в социальной сети "Твиттер".
"Крым был взят Россией во время пребывания в должности Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?" — такой вопрос опубликовал Трамп.
Ранее в Белом доме заявили
о том, что Трамп надеется на возвращение Крыма Украине. При этом американский лидер рассчитывает на сотрудничество с Россией. В Госдуме считают, что на президента США пытаются оказать давление, которого Трамп "не выдерживает".
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