Белый дом: Трамп ожидает, что Россия вернёт Крым Украине

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд трамп рассчитывает на возвращение Крыма Украине. Об этом сообщает РИА Новости

По словам Спайсера, президент США "ясно дал понять", что ожидает от правительства России активного участия в деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма. Также он отметил, что стратегия США в отношении антироссийских санкций не изменится. При этом Спайсер подчеркнул, что Трамп надеется на сотрудничество с Россией.