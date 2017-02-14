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Белый дом: Трамп ожидает, что Россия вернёт Крым Украине

21:57
  1676 7
  • Фото с официальной страницы Дональда Трампа в "Фейсбуке"
Фото с официальной страницы Дональда Трампа в "Фейсбуке"
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд трамп рассчитывает на возвращение Крыма Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
 
По словам Спайсера, президент США "ясно дал понять", что ожидает от правительства России активного участия в деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма. Также он отметил, что стратегия США в отношении антироссийских санкций не изменится. При этом Спайсер подчеркнул, что Трамп надеется на сотрудничество с Россией.
 
Ранее сообщалось о том, что Трамп рассматривает возможность отмены санкций против России. Позже президент США заявил, что об этом рано говорить.
 

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7 комментариев Правила комментирования

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LoginQ
LoginQ #
22:17
Ну всё... Трампу капец...  :)
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replikator
replikator #
22:33
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Waldemar
Waldemar #
23:00
Бу-га-га.
А чего там в госдуре дружно хлопали в потные ладошки, по поводу избрания Трампа?
Кто там поцриотики, не подскажете? 
У бедняг шаблоны поползли по швам от неоправданных надежд.
Щас по телику очередные сопли соловьёва поплывут )))
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ivanov3467
ivanov3467 #
23:09
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
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Сухов
Сухов #
23:11
Молодец Рыжий, перестал вилять задницей
Отечественное производство может спокойно развиваться и дальше
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Waldemar
Waldemar #
23:45
Только купленные пропагандисты с гремлетроллями и зомбированные ими же глупцы, могут утверждать про пользу санкций и изоляцию от мирового сообщества.
Цугцванг у вовика, нехилый такой )))
Хотя, на оболваненных рабов ему плевать. Пропаганда пока справляется.
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ТрубаШаталь
Шаталь Труба #
23:44
Ничего не меняется)) 
https://www.youtube.com/watch?v=7GUn5gjnQms
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