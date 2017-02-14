Белый дом: Трамп ожидает, что Россия вернёт Крым Украине
Фото с официальной страницы Дональда Трампа в "Фейсбуке"
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд трамп рассчитывает на возвращение Крыма Украине. Об этом сообщает РИА Новости
.
По словам Спайсера, президент США "ясно дал понять", что ожидает от правительства России активного участия в деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма. Также он отметил, что стратегия США в отношении антироссийских санкций не изменится. При этом Спайсер подчеркнул, что Трамп надеется на сотрудничество с Россией.
Ранее сообщалось
о том, что Трамп рассматривает возможность отмены санкций против России. Позже президент США заявил
, что об этом рано говорить.
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