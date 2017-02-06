Совет депутатов Балтийска признал неудовлетворительной работу экс-главы администрации Устинова
Валерий Устинов. Фото с официального сайта администрации Балтийска
Совет депутатов Балтийского городского округа признал неудовлетворительной работу бывшего мэра Валерия Устинова по итогам осенне-зимнего периода. Об этом сообщает "Вестник Балтийска".
Народные избранники недовольны нарушениями при оформлении документов на строительство газовых котельных, задержками при подготовке города к отопительному сезону, некачественной работой по уборке улиц. Депутаты высказали претензии и к подготовке материалов для обсуждения вопросов использования земель на публичных слушаниях.
В городе создадут специальную комиссию, которая будет детально изучать качество работы бывшего мэра.
Ранее стало известно
, что Валерий Устинов написал заявление об уходе с должности главы администрации Балтийска. Исполнять его обязанности временно будет бывший заместитель сити-менеджера Евгений Лебедев. Сам Устинов рассказал, что ему предложено занять должность гендиректора угольной шахты в Сибири.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в декабре 2016 года критиковал
работу администрации Балтийска за то, что, несмотря на поддержку из регионального бюджета, в городе не построены газовые котельные.
"Я пытаюсь городу как-то помогать, но, к сожалению, коллеги из муниципалитетов показывают настойчивое упрямство, как лемминги такие, которые бегут в море. Что я могу сделать? Помогать леммингам? Эволюционно это не совсем корректно", — говорил Алиханов.
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