Мэр Балтийска Устинов нашёл работу в Сибири



Сити-менеджер рассказал, что исполнять обязанности главы администрации города будет Евгений Лебедев. До недавнего времени он занимал должность заместителя Устинова.



Мне предложили другую работу в Сибири — генеральным директором одного из угольных разрезов, — рассказал "КП" Устинов. — Я ведь по специальности горняк. Об этом была договорённость ещё в ноябре 2016 года. Сами понимаете, месячная оплата на новом месте работы превышает годовой доход на должности главы муниципалитета. Жалко, конечно, расставаться с Янтарным краем, жалко уходить. Всё-таки два года работы отдано Балтийску, — сказал Валерий Устинов.