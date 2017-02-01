Мэр Балтийска Устинов нашёл работу в Сибири
Валерий Устинов. Фото с официального сайта администрации Балтийска
Глава администрации Балтийска Валерий Устинов подтвердил факт своей отставки и рассказал, что нашёл работу в Сибири. Об этом сообщает
"Комсомольская правда в Калининграде".
Сити-менеджер рассказал, что исполнять обязанности главы администрации города будет Евгений Лебедев. До недавнего времени он занимал должность заместителя Устинова.
Мне предложили другую работу в Сибири — генеральным директором одного из угольных разрезов, — рассказал "КП" Устинов. — Я ведь по специальности горняк. Об этом была договорённость ещё в ноябре 2016 года. Сами понимаете, месячная оплата на новом месте работы превышает годовой доход на должности главы муниципалитета. Жалко, конечно, расставаться с Янтарным краем, жалко уходить. Всё-таки два года работы отдано Балтийску, — сказал Валерий Устинов.
Ранее Клопс.Ru со ссылкой на источники, близкие к администрации Балтийска, писал
о том, что сити-менеджер города написал заявление об уходе. По непроверенным данным, должность покидает также и. о. главы администрации Балтийского муниципального района Людмила Коточигова.
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