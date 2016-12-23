Алиханов назвал руководство Балтийска "леммингами, которые бегут в море"
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов высказал критику в адрес администрации Балтийска за то, что она, несмотря на дополнительную помощь из регионального бюджета, отказывается строить котельные. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде"
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"Я пытаюсь городу как-то помогать, но, к сожалению, коллеги из муниципалитетов показывают настойчивое упрямство, как лемминги такие, которые бегут в море. Что я могу сделать? Помогать леммингам? Эволюционно это не совсем корректно", — заявил Алиханов.
Глава области отметил, не собирается бороться с руководителями города, если они поменяют своё отношение к исполнению обязанностей.
"Моё отношение явно будет пересмотрено, — добавил Алиханов, — в случае если я не увижу доброй воли. Вы знаете, я, конечно, христианин, но не настолько".
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