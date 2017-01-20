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Олег Косенков уходит в отставку с поста главы администрации Пионерского городского округа

16:10
  582 1
  • Олег Косенков. Фото из архива Клопс.Ru.
  • Евгений Михейкин. Фото газеты "Новости Пионерского"
Олег Косенков. Фото из архива Клопс.Ru.
2 фото
И. о. главы администрации Пионерского городского округа Олег Косенков уходит в оставку по собственному желанию. На посту его сменит экс-депутат местного окружного совета от партии "Единая Россия" Евгений Михейкин. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-секретарь врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова Валерия Родина.
 
Кандидатура нового руководителя округа будет рассмотрена на заседании совета депутатов Пионерского городского округа в понедельник, 23 января. 
 
Евгений Михейкин — бывший депутат окружного совета Пионерского городского округа от партии "Единая Россия". Согласно открытым данным, он является владельцем нескольких компаний, специализирующихся на строительстве. В декларации о доходах за 2015 год в собственности у Михейкина указаны жилой дом площадью в 195 кв. метров, земельный участок и квартира площадью 55 кв. метров. 

Ранее действующий и. о. главы Пионерского Олег Косенков говорил, что Евгений Михейкин будет назначен на должность его первого заместителя. "На должность моего первого зама планируем назначить Евгения Михейкина, бывшего депутата нашего городского совета. Вчера он сложил свои депутатские полномочия. Что касается его предшественника Юрия Копшева, то он в настоящий момент находится под стражей за получение взятки. Также возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы муниципального предприятия", — сказал он.
 
21 декабря прошлого года по подозрению во взяточничестве был задержан заместитель главы Пионерского по вопросам ЖКХ Юрий Копшев. Следствие полагает, что, действуя через посредника, он получил 160 тыс. рублей за содействие и помощь в бизнесе коммерческой организации от её директора.

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«Кадровые перестановки в Пионерском в связи с делом о взятке Копшева»

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1 комментарий Правила комментирования

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такеши
такеши #
16:23
Добились жулики своего
займут пост главы
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