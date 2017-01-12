В Кремле назвали угрозой национальной безопасности размещение американских танков в Польше
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 12 января, сообщил, что Россией негативно воспринимается и расценивается как угроза национальной безопасности факт размещения бронетехники США в Польше. Об этом сообщает
ТАСС.
"Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем. Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что количество военной техники при этом не имеет существенного значения. "Тысяча или десять тысяч — речь идёт о наращивании военного присутствия, тут нечего добавлять", — заявил он.
Ранее стало известно, что в Германии началась
разгрузка военной техники в рамках размещения в Восточной Европе бронетанковой бригады США. После разгрузки технику отправили к местам назначения на территории Польши и Германии.
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