В Кремле назвали угрозой национальной безопасности размещение американских танков в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 12 января, сообщил, что Россией негативно воспринимается и расценивается как угроза национальной безопасности факт размещения бронетехники США в Польше. Об этом сообщает ТАСС.



"Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем. Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности", — сказал Песков.



Пресс-секретарь президента отметил, что количество военной техники при этом не имеет существенного значения. "Тысяча или десять тысяч — речь идёт о наращивании военного присутствия, тут нечего добавлять", — заявил он.