В Германии началась разгрузка бронетанковой техники США, которую разместят в Восточной Европе

В пятницу, 6 января, в немецком городе Бремерхафене началась разгрузка военной техники в рамках размещения в Восточной Европе бронетанковой бригады США. Об этом сообщает "dw.com".



После разгрузки бронетехнику погрузят в железнодорожные вагоны и отправят к месту назначения на территориях Польши и Германии.



Судно "Решимость" с американской военной техникой пришвартовалось в порту Германии ещё 4 января. Еще два судна "Свобода" и "Стойкость" прибудут в порт не позже 8 января. Кроме техники в Восточную Европу прибудут еще более четырёх тыс. военнослужащих бригадной группы. Большую их часть доставят в Польшу самолётами. Штаб-квартира американских военных будет располагаться именно в Польше.



Информация о планах Вашингтона разместить в Восточной Европе бронетанковую бригадную группу появилась в апреле прошлого года. Такое решение в США объяснили ответом на "агрессивный курс России".



Бронетанковую группу планируется разделить на небольшие подразделения, которые разместят в разных странах. Среди таких стран названы Литва, Румыния и Болгария. Точные места дислокации подразделений не известны.



В России решение о размещении в Восточной Европе бронетанковой бригады США вызвало резкую критику. Простпред РФ при НАТО Александр Грушко назвал такие намерения "Очередным шагом, закрепляющим переход НАТО на конфронтационные схемы безопасности".