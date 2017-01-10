Европейские политики попросили Трампа отказаться от налаживания отношений с Россией

Семнадцать европейских политиков подписали официальное обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом не торопиться налаживать отношения с Россией. Документ опубликован в газете Washington Post , передает РИА "Новости".

Под обращением подписались политические деятели Эстонии, Румынии, Латвии, Болгарии, Швеции, Чехии, Польши и Литвы.

В своём письме они просят Трампа воздержаться от снятия антироссийских санкций и "большой сделки" с Москвой по Украине.

Они также сомневаются в возможности доверительных отношений между двумя странами, так как "в величии Америки заинтересована не Россия, а союзники США в Европе".