Европейские политики попросили Трампа отказаться от налаживания отношений с Россией
Семнадцать европейских политиков подписали официальное обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом не торопиться налаживать отношения с Россией. Документ опубликован в газете Washington Post
, передает РИА "Новости".
Под обращением подписались политические деятели Эстонии, Румынии, Латвии, Болгарии, Швеции, Чехии, Польши и Литвы.
В своём письме они просят Трампа воздержаться от снятия антироссийских санкций и "большой сделки" с Москвой по Украине.
Они также сомневаются в возможности доверительных отношений между двумя странами, так как "в величии Америки заинтересована не Россия, а союзники США в Европе".
Ранее член Палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф заявил
о "решительных мерах", которые конгресс США готов принять в случае, если Дональд Трамп отменит санкции против России.
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