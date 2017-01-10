В Калининграде
В Калининграде
-4 °C
днем
-8 °C
ночью
10 января 2017 г. 19:58
66 959 пользователей
за 24 часа на сайте
60.12 +0.03
Курс ММВБ на 10 января 2017, 19:00
63.57 +0.08
Курс ММВБ на 10 января 2017, 19:00
14.47 0.0
Курс ЦБ на 11 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Политика

Европейские политики попросили Трампа отказаться от налаживания отношений с Россией

19:20
  417 0
  • Фото с Фейсбука
Фото с Фейсбука
Семнадцать европейских политиков подписали официальное обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом не торопиться налаживать отношения с Россией. Документ опубликован в газете Washington Post , передает РИА "Новости".
 
Под обращением подписались политические деятели Эстонии, Румынии, Латвии, Болгарии, Швеции, Чехии, Польши и Литвы.
 
В своём письме они просят Трампа воздержаться от снятия антироссийских санкций и "большой сделки" с Москвой по Украине.
 
Они также сомневаются в возможности доверительных отношений между двумя странами, так как "в величии Америки заинтересована не Россия, а союзники США в Европе".
 
Ранее член Палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф заявил о "решительных мерах", которые конгресс США готов принять в случае, если Дональд Трамп отменит санкции против России. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Следователи назвали три версии ЧП с самолётом "Аэрофлота" в Храброво
14:20
  6834 3
Следователи назвали три версии ЧП с самолётом "Аэрофлота" в Храброво
В Калининграде покупатель подрался с директором магазина из-за "слежки продавца" (видео)
Фото горячей новости
16:42
  4241 2
В Калининградской области у 95 больных диагностировали гонконгский грипп
Фото горячей новости
12:37
  4721 1
Калининградец, угнавший в Светлогорске "Мерседес" за 13 млн рублей, сел на восемь лет
Фото горячей новости
12:10
  5247 2
На остановке в Калининграде "Ауди" сбил пассажирку трамвая (дополнено)
Фото горячей новости
11:10
  5592 5

Лента новостей

Картинка
Европейские политики попросили Трампа отказаться от налаживания отношений с Россией
19:20
  417 0
Картинка
Горбачёв не ответил на требование Литвы явиться в суд для дачи показаний
19:05
  443 1
Картинка
В Польше за сутки шесть человек замёрзли насмерть
18:39
  702 1
Картинка
Калининградка отсудила у туроператора 134 тыс. рублей за замену отеля
18:07
  903 2

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  16432 11
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  5834 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo