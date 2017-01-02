Конгресс пригрозил Трампу решительными мерами в случае отмены антироссийских санкций
Член Палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф заявил о "решительных мерах", которые конгресс США готов принять в случае, если Дональд Трамп отменит санкции против России. Об этом сообщает Медуза
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Адам Шифф, входящий в комитет по делам разведки, уверен, что российские власти стали организаторами хакерской атаки на США. По словам Шиффа, Трамп ставит под удар собственный авторитет, подвергая сомнению причастие России к взломам.
По мнению политика, принятых ныне мер недостаточно для сдерживания России. Он заявил: "Демократы и республиканцы, например Маккейн и другие будут вместе поддерживать введение более жестких санкций".
Ранее сообщалось
о том, что Трамп может снять санкции с России и признать её право на Крым в обмен на гарантии безопасности восточной части Украины.
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