Конгресс пригрозил Трампу решительными мерами в случае отмены антироссийских санкций

Член Палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф заявил о "решительных мерах", которые конгресс США готов принять в случае, если Дональд Трамп отменит санкции против России. Об этом сообщает Медуза

Адам Шифф, входящий в комитет по делам разведки, уверен, что российские власти стали организаторами хакерской атаки на США. По словам Шиффа, Трамп ставит под удар собственный авторитет, подвергая сомнению причастие России к взломам.

По мнению политика, принятых ныне мер недостаточно для сдерживания России. Он заявил: "Демократы и республиканцы, например Маккейн и другие будут вместе поддерживать введение более жестких санкций".