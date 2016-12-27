СМИ: Трамп намерен снять санкции с России и признать её право на Крым

США могут снять санкции с России и неофициально признать её право на Крым. Об этом со ссылкой на Bild сообщает Lenta.ru . По данным американского таблоида, план по нормализации отношений Соединённых Штатов и России составит для Дональда Трампа бывший госссекретарь Генри Киссинджер.

93-летний дипломат поддерживает Трампа в желании наладить отношения с Москвой. Баланс между государствами будет способствовать укреплению глобальной стабильности на фоне усиления Китая, считает Киссинджер.

По данным Bild, экс-госсекретарь посоветовал Трампу снять с России санкции, также он якобы намерен рекомендовать избранному президенту признать за Россией право на сферу влияния на Украине, в Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Кроме того, США могут неофициально признать Крым частью РФ. В ответ Штаты ждут от России гарантий безопасности восточной части Украины.