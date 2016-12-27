СМИ: Трамп намерен снять санкции с России и признать её право на Крым
США могут снять санкции с России и неофициально признать её право на Крым. Об этом со ссылкой на Bild сообщает Lenta.ru
. По данным американского таблоида, план по нормализации отношений Соединённых Штатов и России составит для Дональда Трампа бывший госссекретарь Генри Киссинджер.
93-летний дипломат поддерживает Трампа в желании наладить отношения с Москвой. Баланс между государствами будет способствовать укреплению глобальной стабильности на фоне усиления Китая, считает Киссинджер.
По данным Bild, экс-госсекретарь посоветовал Трампу снять с России санкции, также он якобы намерен рекомендовать избранному президенту признать за Россией право на сферу влияния на Украине, в Белоруссии, Грузии и Казахстане.
Кроме того, США могут неофициально признать Крым частью РФ. В ответ Штаты ждут от России гарантий безопасности восточной части Украины.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.