Путин об американских дипломатах в России: Мы не будем никого высылать
Фото с сайта президента России
Владимир Путин решил не принимать симметричных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США. Об этом сообщает ТАСС
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В заявлении пресс-службы Кремля Путин говорит: "Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких - дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать".
Кроме того, президент добавил, что приглашает на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России.
По словам Путина, шаги уходящей администрации США направлены на подрыв российско-американских отношений, противоречат интересам народов обеих стран и наносят ущерб всему комплексу международных отношений.
Напомним, ранее США объявили
персонами нон грата 35 российских дипломатов, что автоматически значит их выдворение из страны.
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