Путин об американских дипломатах в России: Мы не будем никого высылать

Владимир Путин решил не принимать симметричных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США. Об этом сообщает ТАСС

В заявлении пресс-службы Кремля Путин говорит: "Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких - дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать".

Кроме того, президент добавил, что приглашает на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России.

По словам Путина, шаги уходящей администрации США направлены на подрыв российско-американских отношений, противоречат интересам народов обеих стран и наносят ущерб всему комплексу международных отношений.