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США высылают из страны 35 российских дипломатов

29 декабря 201622:12
  979 1
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Как сообщает ТАСС, это стало известно из официального заявления Госдепартамента США.
 
Объявление персоной нон грата значит, что дипломаты будут высланы из страны. Списка лиц, которых коснулось решение Госдепа, в заявлении нет.
 
Также сообщается о закрытии двух российских объектов в Мэриленде и Нью-Йорке. По предположению ТАСС, речь может идти о посольских дачах. Дипломатам дано 72 часа на сборы.
 
Ранее стало известно о том, что США ввели новые санкции против России за якобы совершённые страной кибератаки.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Сухов
Сухов #
29 декабря 201623:42
Прощальный подарок агента Обамы
На принципе взаимности под это дело можно массу клинтоноидов из ихнего дипкорпуса в РФ прорядить
Особенно напрашивается Екатеринбург с его консульским гнездом
Ну и далее по списку
По смыслу это либо очередная глупость госдепа, либо...
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