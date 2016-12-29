Правительство и оппозиция Сирии договорились о прекращении огня
Алеппо. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Между правительством и оппозицией Сирии была достигнута договорённость о прекращении огня. Об этом сообщает
РИА "Новости".
Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг, 29 декабря, в Сирии были подписаны три документа. Первый подписали правительство и оппозиция Сирии о прекращении огня. Во втором документе содержится комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. В третьем подписанном документе содержится заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
Гарантами урегулирования выступили Иран, Турция и Россия.
Путин подчеркнул, что достигнутые договорённости являются очень хрупкими и требуют особого внимания, терпения, профессионального подхода и постоянного контакта с партнёрами.
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