Госдума приняла в первом чтении законопроект о выплатах при рождении ребёнка

"РИА Новости". Госдума в первом чтении приняла законопроекты о продлении программы маткапитала и о выплатах при рождении первенца. Об этом сообщает

Первый документ предполагает продление действия программы материнского капитала на три года, по 31 декабря 2021 года. Законопроект предлагает "предоставить гражданам возможность направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов".

Второй законопроект предполагает установление ежемесячных выплат при рождении первого или второго ребёнка. Право на адресную помощь получат те, чей средний доход на члена семьи не превышает прожиточный минимум более чем в полтора раза. Пособия предусмотрены как на рождённых, так и на усыновлённых детей.