Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года. Как сообщает ТАСС , такое заявление он сделал на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.

Помимо продления программы, президент предложил ввести дополнительные возможности использования маткапитала. "Средства материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются", — отметил глава государства.

Путин предложил запустить ипотечную программу для семей со вторым или третьим ребёнком. По словам президента, сейчас средневзвешенная ставка по ипотеке составляет 10,05%. Программа будет предусматривать субсидирование государством 4% ипотечного платежа.

"Предлагаю запустить специальную программу ипотечного капитала, её возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребёнок", — заявил президент. "Покупая жильё на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых", — продолжил он.

По словам президента, программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер. Она будет предусматривать субсидирование ставки в течение трёх лет после рождения второго ребёнка, а после рождения третьего ребёнка — в течение пяти лет с даты выдачи кредита.