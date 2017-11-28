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Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года

14:44
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Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года. Как сообщает ТАСС, такое заявление он сделал на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
 
Помимо продления программы, президент предложил ввести дополнительные возможности использования маткапитала. "Средства материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются", — отметил глава государства.
 
Путин предложил запустить ипотечную программу для семей со вторым или третьим ребёнком. По словам президента, сейчас средневзвешенная ставка по ипотеке составляет 10,05%. Программа будет предусматривать субсидирование государством 4% ипотечного платежа. 
 
"Предлагаю запустить специальную программу ипотечного капитала, её возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребёнок", — заявил президент. "Покупая жильё на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых", — продолжил он.
 
По словам президента, программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер. Она будет предусматривать субсидирование ставки в течение трёх лет после рождения второго ребёнка, а после рождения третьего ребёнка — в течение пяти лет с даты выдачи кредита. 
 
На том же совещании Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для родителей первенцев. Речь идёт про адресную помощь.
 

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