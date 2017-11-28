+5 °C
днем
+1 °C
ночью
28 ноября 2017 г. 15:12
82 905 пользователей
за 24 часа на сайте
58.3 -0.2
Курс ММВБ на 28 ноября 2017, 15:00
69.29 -0.3
Курс ММВБ на 28 ноября 2017, 15:00
16.55 +0.02
Курс ЦБ на 29 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для родителей первенцев

14:10
  1586
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для родителей первенцев. Как передаёт ТАСС, такое заявление президент сделал на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
 
"Мы обсуждали различные меры достаточно долго, пришло время эти предлагаемые меры объявить. Для поддержки рождаемости предлагаю уже с 1 января 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей — в частности, установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребёнка и выплачиваться до достижения им полутора лет", — отметил президент.
 
Выплаты будут адресными и действовать, пока ребёнку не исполнится полтора года. По словам президента, их предоставят только семьям, где среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. Сумму будут вычислять, исходя из размера прожиточного минимума ребёнка. 
 
"В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 году — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной, будут учитываться доходы семей. Думаю, справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается", — заявил Путин.
 
По словам президента, финансовые затраты на программу за три года обойдутся государству в 144,5 млрд рублей. 
 
Ранее глава региона Антон Алиханов заявлял, что выплаты социально незащищённым калининградцам должны быть адресными. Он рассказал, что в 2018 году в области планируют внедрить систему электронного сертификата. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Придуманные" панфиловцы и "хороший" Гитлер: как рождаются мифы о войне и почему мы им верим
27 ноября 201718:48
  5488
"Придуманные" панфиловцы и "хороший" Гитлер: как рождаются мифы о войне и почему мы им верим
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для родителей первенцев
Фото горячей новости
14:10
  1586
Синоптики обещают калининградцам морозы в конце декабря
Фото горячей новости
12:54
  1929
Сити-менеджер Советска Воищев подал в суд на "ВКонтакте" за публикацию фото в шортах
Фото горячей новости
12:47
  2900
В Калининграде бетономешалка врезалась в пролёт Эстакадного моста, водитель получил травму позвоночника
Фото горячей новости
11:50
  4318

Лента новостей

Картинка
В Кафедральном соборе споёт прапраправнучка А.С. Пушкина
15:12
  1
Картинка
Курс биткоина преодолел отметку в 10 тысяч долларов
14:59
  151
Картинка
Накануне гибели в ДТП под Славском 17-летняя девушка собиралась познакомить жениха с родственниками
14:56
  536
Картинка
В Багратионовском районе Peugeot врезался в дерево, водитель в больнице
14:49
  494

Авторские колонки

Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  13918
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  11000
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo