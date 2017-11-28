Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для родителей первенцев

"Мы обсуждали различные меры достаточно долго, пришло время эти предлагаемые меры объявить. Для поддержки рождаемости предлагаю уже с 1 января 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей — в частности, установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребёнка и выплачиваться до достижения им полутора лет", — отметил президент.

Выплаты будут адресными и действовать, пока ребёнку не исполнится полтора года. По словам президента, их предоставят только семьям, где среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. Сумму будут вычислять, исходя из размера прожиточного минимума ребёнка.

"В среднем она составит в 2018 году в зависимости от региона 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 году — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной, будут учитываться доходы семей. Думаю, справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается", — заявил Путин.

По словам президента, финансовые затраты на программу за три года обойдутся государству в 144,5 млрд рублей.